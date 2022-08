Man (60) ligt wekenlang dood in huis, buren slaan alarm

Boven een kledingzaak en een Italiaans restaurant aan de Eindhovenseweg in Waalre is dinsdagavond een dode man in zijn woning gevonden. Het gaat om een man van zestig jaar oud. De man zou er al weken hebben gelegen. Buren sloegen alarm nadat dagenlang een doordringende lucht in het appartementencomplex hing. "Dit is echt heel zielig", vertelt een buurman.

Met een shirt voor zijn mond en neus doet de buurman woensdagochtend zijn voordeur open. "Ik kan bijna niet praten van de stank", zegt hij. En de stank in zijn huis is ondraaglijk. In het gebouw hangt een penetrante geur. In de gang liggen tientallen dode vliegen.

De overleden man zou voor de voordeur hebben gelegen waardoor de hulpdiensten moeilijk naar binnen konden.

Een medewerker van de kledingzaak onder de woning: "De politie vertelde dat de man er wekenlang heeft gelegen. Het is echt heel triest." De man was volgens hem heel erg op zichzelf. "Hij keek altijd weg en had geen zin in een praatje." In de winkel is de stank gelukkig niet te ruiken.

De andere bewoners van het complex kenden de man 'niet echt'. De buurman weet te vertellen dat het een eenzame man van rond de zestig was. "Hij was ziek en aan de drank." Met geurstokjes op de gang proberen bewoners de stank te maskeren maar het lijkt allemaal weinig te helpen. "Alles stinkt in huis", vertelt een bewoner. "Je wordt echt ziek van de geur."

Een reinigingsbedrijf komt het huis van de overleden man schoonmaken. De andere bewoners kunnen niet veel meer dan hun woning goed luchten en hopen dat de stank verdwijnt.

De politie laat weten dat het om een natuurlijke dood gaat. Ze doet verder geen onderzoek en deelt geen details.