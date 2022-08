Ongeluk Highland Games: heel veel vragen, nog geen antwoorden

Het onderzoek naar het fatale ongeluk tijdens de Highland Games op 7 augustus in Geldrop gaat 8 tot 10 weken duren. Er zijn veel vragen waar voorlopig nog geen antwoord op is. Locoburgemeester Frans Stravers van de gemeente Geldrop-Mierlo gaf woensdagochtend een toelichting op het externe onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Rotterdamse bureau COT.

"We kunnen niet veel zeggen over hoe het met ze gaat, we hebben twee keer contact gehad. De familie heeft aangeven het klein te willen houden. Ze willen dus niet al te veel ophef, geen gedenkteken of andere grote zaken. Ze willen het in de familie houden en dat respecteren we. We hebben afgesproken dat de locoburgemeester na zijn vakantie bij ze op bezoek gaat."

De politie is bezig met een onderzoek en de gemeente heeft dus besloten om een extern onderzoek te laten doen naar het ongeluk.

Locoburgemeester Stravers: "De politie kijkt of er een strafbaar feit is gepleegd. Dat is een totaal ander onderzoek. Ons onderzoek is een procesanalyse. We vragen ons af: hoe is de organisatie verlopen? Hoe is de samenwerking tussen de organisaties en de gemeente verlopen? In hoeverre kunnen we dat proces verbeteren?"

Volgens Stravers houdt het onderzoek zich niet bezig met wie er uiteindelijk aansprakelijk is. "Dat is niet aan ons. Dat soort vragen laten we bij de politie." Ook of het evenement verzekerd was of een verzekering had moeten hebben, weet Stravers niet. "Daar ben ik niet van op de hoogte, daarvoor zou u bij de organisatie van het evenement moeten zijn."