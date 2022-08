Boeren maken zich steeds meer zorgen over de bank: 'Krijg ik die lening?'

Wel een emissiearme stal moeten bouwen, maar niet zeker weten of de bank je daar wel een lening voor wil geven. Steeds meer boeren in Brabant zitten in onzekerheid. De mededeling van de Rabobank dat uitbreidingsplannen bij natuurgebieden al helemaal moeilijk worden, heeft die zorgen alleen maar groter gemaakt. Volgens boerenbelangenorganisatie ZLTO moeten nog zo'n 750 boeren rond die natuurgebieden een vergunning aanvragen. "Die onzekerheid is slopend."

De kabinetsplannen, een landelijke stikstofreductie van 50 procent in 2030, zorgen voor grote onrust. De onzekerheid of bedrijven op hun huidige plek kunnen blijven, maakt banken huiverig. De bank wil immers zeker weten dat een boer genoeg blijft verdienen om zijn lening terug te betalen. De donderwolk die stikstofreductie heet, brengt grote risico's met zich mee. Voor het bedrijf en dus ook voor de bank.

Al in 2017 besloot de provincie Brabant dat de boeren veel eerder dan in de rest van Nederland hun stallen moeten aanpassen. Dat lijkt juist nu een mooi streven. Door de plicht van een emissiearme stal, heeft Brabant goede kaarten om in 2030 aan de landelijke stikstofreductie te kunnen voldoen. Maar de vergunningsplicht heeft ook een keerzijde.

Povinciebestuurder Elies Lemkes benadrukt dat de provincie de Brabantse boeren niet aan hun lot overlaat. "We zijn wel aan het verkennen hoe we bedrijven veel minder intensief kunnen maken. De Rabobank is bereid om mee te kijken naar de nieuwe verdienmodellen voor de ondernemers. Ook kijken we dit jaar nog hoe we zoveel mogelijk natuurinclusief boeren mogelijk maken rond Natura 2000 gebieden. We vinden het belangrijk dat ook daar melkveehouderijen behouden blijven."

De Rabobank is verreweg de grootste verstrekker van leningen aan boeren (80 procent). "De bank heeft ons ook beloofd om te blijven investeren in maatregelen waardoor stallen minder stikstof uitstoten. We willen kijken hoe we dat zoveel mogelijk kunnen bereiken. Ook hebben we een groot ondersteuningsnetwerk en is er vanuit het rijk al 45 miljoen beschikbaar om te investeren in emissie-reducerende stallen."

De onrust onder boeren zorgt ervoor dat er bij de Rabobank minder aanvragen voor leningen binnenkomen, maar niet in Brabant. "Die aanvragen nemen we natuurlijk in behandeling, want het is voor de bedrijven van essentieel belang om aan de regels van de provincie te voldoen en zo te kunnen blijven draaien. Dat betekent overigens niet dat álle aanvragen worden goedgekeurd, we blijven kritisch kijken", zegt de woordvoerder.