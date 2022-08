Door brand spat de Amerikaanse droom van Twan uiteen: 'Een nachtmerrie'

Een klein stukje verwrongen staal, dat is alles wat er over is gebleven van de Ford Country Squire Station Wagon uit 1977 van Twan uit Budel-Dorplein. Hij had de oldtimer pas drie maanden en had hem net helemaal opgeknapt. Een felle brand, gevolgd door een explosie van de lpg-tank maakte een einde aan deze Amerikaanse droom.

Op zijn mobiele telefoon toont Twan de spectaculaire beelden van de brand. Terwijl de sirenes van brandweer al te horen zijn, zien we hoe een enorme explosie als de net gevulde lpg-tank vlamvat. Op de oprit was de schade niet te overzien geweest.

Twan zat dinsdagavond om acht uur op de bank toen een buurman belde: "Je auto staat in brand." Hij kon het eerst amper geloven. Daarna kwam Twan snel in actie. Hij kon nog net op tijd wat spullen uit zijn oldtimer halen en de auto van zijn oprit duwen, de straat op. Anders was de schade mogelijk veel groter geweest en hadden ook andere auto's en zelfs huizen vlam kunnen vatten.

Vanaf zijn achttiende is Twan gek op Amerikaanse auto's: "Het rijden in zo'n wagen is een andere wereld", legt hij uit. Even had hij een Opel Corsa, maar dat vond hij helemaal niets. Zijn bijzondere Ford, die vroeger een volgwagen was bij begrafenissen, had hij net voor dik zesduizend euro opgeknapt.

De garage had de wagen technisch helemaal in orde gemaakt. Het is Twan een compleet raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt." Hij reed er iedere dag mee naar zijn werk en was er dinsdag nog mee naar Roermond gereden om te gaan kanovaren.