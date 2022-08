Center Parcs 13 uur zonder water: ‘Geen koffie en niet naar de wc’

Gasten van vakantiepark Kempervennen in Westerhoven hebben dertien uur zonder water gezeten. Het zorgde bij veel bezoekers vervelende situaties omdat even naar de wc gaan of een douche nemen niet mogelijk was. De frustratie werd groter omdat er geen gratis water werd uitgedeeld en omdat Center Parcs de gasten niet informeerde over de storing.

Remy uit Den Haag is er helemaal klaar mee. “Sinds gisteravond elf uur hebben we geen water. Ik kan niet schijten, niet douchen, geen koffie. Het liefst ga ik weg, maar dan wil ik wel mijn geld terug”, zegt de gefrustreerde Remy. “Ik zit hier met twee kleine kinderen, die moeten gewassen worden. We betalen drieduizend euro voor een weekje hier en dan word je van het kastje naar de muur gestuurd. En we horen niks.”

De enige informatie kwam woensdag net voor de middag. Bezoekers kregen een sms’je waarin stond dat er geen water was. “Ja, dat hebben we zelf wel gemerkt”, zegt Stefanie cynisch. Twee vrouwen komen net terug van een bezoek aan een winkelcentrum in de buurt. Ze zijn daar naar de wc gegaan en hebben flessen water ingeslagen. “Voor het water hier op het park vragen ze de hoofdprijs, belachelijk. Ze delen niet eens water uit, je moet gewoon acht euro betalen voor een paar flesjes.”

Ook Carlita van der Zanden klaagt over de onduidelijkheid en slechte communicatie van Center Parcs. “We waren gisterenavond wezen bowlen en hebben daar een drankje gedaan. En toen we terug in het huisje waren, konden we de wc niet meer doorspoelen.” Vanmorgen was er de druk heel even terug maar vanaf acht uur kwam er opnieuw geen druppel uit de kraan. “Het is erg onprettig. Je kan geen koffiezetten, niet je tandenpoetsen, douchen of naar het toilet. Je beseft nu pas hoe vaak je naar een kraan loopt voor water”, vertelt Carlita.

Remy en Carlita hadden allebei een slechte start van hun vakantie. “Het huisje stonk heel erg. De vorige bewoners hadden er ingezeten met drie honden”, dat werd uiteindelijk opgelost vertelt Carlita. Bij Remy vonden ze kakkerlakken in de douche. “Verder was de tafel heel vies en de vloer zwart van viezigheid. We hebben zelf alles kunnen poetsen.” Om kwart over twaalf komt er plots weer water uit de kraan. “Helemaal top, ik kan weer schijten”, lacht Remy.

Volgens de manager van Center Parcs Kempervennen lag het probleem bij Brabant Water. Een zogenaamd reduceerventiel is dinsdagavond kapotgegaan, daarmee wordt de druk van het water geregeld. Maar hij ontkent dat er dertien uur lang geen water was. “Tussen acht uur en kwart over twaalf was er inderdaad geen water. Daarvoor was de druk lager dan normaal, dan kun je inderdaad niet douchen maar komt er wel gewoon water uit de kraan.” Sinds woensdagmorgen hadden ze op de Kempervennen crisisoverleg. “We hebben meteen vijfduizend flessen water besteld bij Sligro, maar die konden er pas om half twee zijn. We hadden logistiek alles klaargemaakt om iedereen van water te voorzien. Maar nu er weer water is hebben we dat afgebeld. Het was echt alle hens aan dek.” Het management van het park kijkt woensdagmiddag of ze nog iets van compensatie kunnen regelen voor hun vakantiegasten.