Xam is nog maar 15 en leidt zijn streetdancers naar 11 WK-titels

Apetrots zijn de dansers van House of Marqeez op hun succes tijdens het WK (foto: Erik Peeters) Ivana (11) werd wereldkampioen 'battles under 12' (foto: Erik Peeters)

Wat zijn ze trots bij dansschool House of Marqeez in Bergen op Zoom. Maar liefst elf WK-titels wisten de jonge talenten binnen te slepen op het wereldkampioenschap Streetdance in Blackpool. “Zie je deze lach op mijn gezicht? Het dringt nu pas echt een beetje door wat ze gepresteerd hebben, echt ongelofelijk”, vertelt oprichter Volkan Tasdan van de dansschool.

De nog maar 15 jaar oude danstrainer Xam van der Kraan uit Putte is voor een belangrijk deel het geheim achter het succes. Xam gaf de afgelopen maanden een groot deel van de danslessen aan de Bergse deelnemers van het WK. "Als coach doet hij het beter dan ik met mijn twintig jaar ervaring", aldus Volkan. Xam is bescheiden over zijn rol: “Ik geef gewoon door wat ik zelf geleerd heb. Verder laat ik de kinderen uitbundig dansen op het podium zodat ze lekker opvallen. Maar het belangrijkste is dat ze gewoon genieten.”

Volkan begon de dansschool vijf jaar geleden. “Xam danst sinds zijn tiende bij ons. Toen hij 12 of 13 jaar oud was, zei ik tegen zijn ouders dat hij uitzonderlijk goed is. De afgelopen twee jaar hebben we hem een beetje geholpen om naast het dansen ook een groep te leiden. Nu heeft Xam de drukste en populairste lessen.”

Xam van der Kraan (foto: Erik Peeters)

De jonge dansers uit Bergen op Zoom moesten zich in de loop van het jaar plaatsen via tien WK-kwalificatiewedstrijden. Op het kampioenschap in Engeland namen ze het op tegen deelnemers uit dertig verschillende landen.

"We hebben Bergen op Zoom toch maar eens mooi op de kaart gezet."