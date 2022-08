Angst voor de toekomst overheerst bij voedselbank: ‘Kwestie van overleven’

Wat kost een brood? Of een pakje boter? Ga op woensdagmiddag naar voedselbank aan de Kapitein Hatterasstraat in Tilburg en ze kunnen het je precies vertellen. “Vorige maand haalde ik een fles goedkope ranja. Die was altijd zestig cent. Leg nu maar anderhalve euro neer”, zegt Louise Kohler. Ze komt sinds een jaar bij de voedselbank. Zij en haar lotgenoten voelen de pijn van de stijgende prijzen: “Het is steeds weer hopen dat je de dag doorkomt.”

Het is voor Louise steeds lastiger om rond te komen: “Met mijn man en m’n twee honden heb ik vijftig euro per week te besteden. Ga naar de winkel, koop een brood: twee euro zoveel. Een pakje boter, dat vroeger zeventig cent was, is nu ook over de euro heen. Je redt het niet meer.”

Ondertussen installeert Marieke Verhoeven zich achter een bureau bij de ingang. Iets na twaalf uur controleert ze de gegevens van de klanten. De Tilburgse voedselbank heeft zeshonderd cliënten, van wie er deze dag 130 boodschappen komen doen. Als alles in orde is, sluiten ze aan in de rij en mogen ze gratis boodschappen doen.

“In het nieuws hoor je nu veel over de middenklasse, dat die het zo zwaar heeft want ze kunnen niet meer alles kopen”, zegt een vrouw op die liever anoniem blijft. “Maar mensen die bij de voedselbank lopen, hebben geen keuze. De middenklasse kon altijd A-merken betalen, maar kan nu nog kiezen voor B- en C-merken. Wij moesten vóór de inflatie altijd al C-merken kopen en hebben nu niks meer.”

Bij Ancilla Klootwijk lukt het niet meer. Zij is hier voor het eerst. “Ik heb een minimuminkomen en ik red het niet meer”, legt ze uit. “Ik heb 150 euro in de maand om van te leven. Ik eet alleen nog maar brood. Alles is zo ontzettend duur. Dat breekt op.” Dat ze nu naar de voedselbank moet, daar schaamt ze zich niet voor: “Ik ben blij dat dit er is, dat we te eten hebben. Want anders is het afgelopen.”

Ancilla heeft veel tegenslag gehad in haar leven. “Ik ben twee keer weduwe, ouders kwijt, scheiding”, somt ze op. “Ik had nachtmerries omdat ik het niet meer redde. Maar ik heb hulp gezocht.” De toekomst? “Daar kan ik nog niets over zeggen. Ik ben best sterk. Maar het enige wat ik doe is overleven. Maar ik ben er nog.”

Ook Natasja Verhoeven gaat een onzekere toekomst tegemoet: “Ik zit nu nog een paar jaar in de schuldsanering. En ik hoop maar dat ik er daarna vanaf ben. Maar met al die stijgende prijzen zie ik het somber in. Het is echt niet meer te betalen. We lopen niet voor niks bij de voedselbank.”