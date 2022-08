112-nieuws: 'levensgevaarlijke situatie' in woonwijk • ongeluk Werkendam

06.00

De opslag van duizenden liters helium in een garagebox in een woonwijk in Breda zorgde voor een 'levensgevaarlijke situatie voor de buurt'. Dit zei burgemeester Paul Depla van Breda gisteren op Twitter nadat bekend werd dat door boa's van de gemeente in een garagebox aan de Loenhoutstraat drieduizend liter helium werd gevonden. De gemeente had het over een 'enorme vondst' van op elkaar gestapelde gasflessen. 125 liter is de maximaal toegestane hoeveelheid.

“En dan gelden er ook nog strenge regels. Zo moeten de flessen verankerd zijn en de ruimte worden geventileerd. Dit was allemaal niet het geval in de betreffende garagebox”, stelt de gemeente. De vondst werd gedaan na een tip van een bewoner.

De eigenaar van de garagebox, gaf aan bij de boa’s dat hij ook nog een tweede garagebox verhuurt aan de Teteringsedijk waarin lachgas opgeslagen lag. De boa’s vonden in deze box nog eens 150 liter onveilig opgeslagen lachgas. Ook hiervoor geldt het maximum van 125 liter en gelden dezelfde strenge veiligheidsregels.