112-nieuws: vrouw mishandeld op vluchtstrook • politieactie in Breda

13.31

De politie heeft aan de Haagweg in Breda een deur van een woning geforceerd en is naar binnen gegaan. Er was op dat moment niemand thuis. Ook op de daken achter het huis was de politie in de weer. Waar de actie voor was, is niet duidelijk. Volgens een 112-correspondent wordt er gesproken over een hennepkwekerij. De brandweer was aanwezig om metingen uit te voeren van een vreemde lucht. Ook twee busjes van netbeheerder Enexis zijn aanwezig.