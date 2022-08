Deze 3 huizen kun je nog kopen als je een modaal salaris hebt

Ben je alleen en heb je een modaal salaris? Dan is het in Brabant het moeilijkste om een koophuis te vinden van heel Nederland. In onze provincie is 1 op de 1000 koopwoningen bereikbaar voor ‘Jan Modaal’. Landelijk is dat 1 op de 100. Dat blijkt uit cijfers van de Hypotheker. Maar wat zou je dan in Brabant kunnen kopen? Op Funda zijn in totaal drie huizen in deze prijsklasse te vinden.

Het modale inkomen is in 2022 vastgesteld op 38.000 euro bruto per jaar. Met dit salaris kan je als eenverdiener op dit moment een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. En voor dat bedrag staat er zo goed als niks te koop in Brabant. Wij vonden toch deze drie huizen. Eindhoven

In Eindhoven kan je dit flatje van in totaal 30 vierkante meter kopen voor 169.500 euro. Je hebt dan een woon/slaapkamer, een aparte keuken, eigen badkamer en een balkonnetje. Boven je appartement is de algemene bergzolder. Het appartement is op fietsafstand van het centrum van Eindhoven en volgens de makelaar is er zelfs een jachthaven in de buurt.

Dit is het enige flatje dat betaalbaar is in Eindhoven (foto: Giebers & De Kort).

Een studio van 30 m2. Dit is je slaap/woonkamer (Foto: Giesbers & De Kort).

Tilburg

Of je kijkt of het je lukt deze nieuw te bouwen studio te bemachtigen. Voor 166.500 euro zou je in hartje Tilburg in de Spoorzone kunnen wonen. Je hebt dan 28 vierkante meter helemaal voor jezelf. Volgens de verkoper is het ideaal voor starters en uiterst energiezuinig. De studio is helemaal gasloos, heeft vloerverwarming en topkoeling.

In dit gebouw komen 14 nieuwe studio's (foto: Nabar Garantiemakelaars).

Een studio met veel lichtinval (foto: Naber Garantiemakelaars).

Zevenbergen

Als je twee rechterhanden hebt zou je dit huis aan de Hazeldonkse Zandweg net buiten Zevenbergen kunnen proberen te kopen. Het is het goedkoopste huis van deze lijst met 159.000 euro. Maar dan moet je wel even goed de handen uit de mouwen steken. Je moet behoorlijk wat gaan opknappen. Het gaat alleen een hele uitdaging worden om dit pandje te bemachtigen. De makelaar laat op Funda weten dat er door de grote belangstelling geen nieuwe bezichtigingen gepland worden.

In Zevenbergen koop je voor 159.000 euro een heel huis (foto: Woonschuijt Makelaardij).

Het huis heeft wel wat modernisering nodig (foto: WoonSchuijt Makelaardij).

De tuin kan je nog helemaal naar wens inrichten (foto: Woonschuijt Makelaardij).