Vondst helium en lachgas schokt buurt: 'We hadden wel dood kunnen zijn'

Bewoners van de Bredase wijk Hoge Vucht moeten nog altijd bijkomen van de enorme hoeveelheid helium en lachgas die woensdag is gevonden. In een garagebox aan de Loenhoutstraat werd drieduizend liter helium ontdekt. Even later werd nog eens 150 liter lachgas gevonden. "We hadden allemaal dood kunnen zijn."

Een zwangere vrouw kijkt nog altijd vol ongeloof naar de garagebox op slechts een paar meter van haar huis. “Ik zit er heel dicht op. Ik heb kleine kinderen. Die zijn onnodig in gevaar gebracht”, zegt de vrouw, die anoniem wil blijven. Torpedo

“Het is enorm gevaarlijk”, weet Robert Seegers, teammanager van de Bredase handhavers. “Helium is niet licht ontvlambaar. Die cilinders met helium staan wel onder hoge druk. Als er een omvalt dan wordt dat een soort torpedo die dwars door muren heen kan gaan”, weet hij. “Deze hoeveelheden zijn vrij uitzonderlijk”, meent Seegers. “Ook was het zeer amateuristisch opgeslagen.” De flessen waren niet verankerd en de ruimte was niet geventileerd. 125 liter is de maximaal toegestane hoeveelheid. De boa-baas doet een oproep om verdachte situaties te blijven melden. Ook burgemeester Depla reageert via Twitter op de enorme vondst. "Dankzij een oplettende bewoner die Meld Misdaad Anoniem heeft getipt, hebben onze boa’s een einde kunnen maken aan deze levensgevaarlijke situatie voor de buurt." ‘Levensgevaarlijk’

“De garagebox staat tussen de huizen”, vertelt een oudere man met een hard blaffende waakhond. "Die heb ik niet voor niets. Weet je wel wat voor buurt dit is?” Hij zag het leeghalen van de garagebox woensdag. "Zulke hoge flessen", wijst hij aan op schouderhoogte. "Dit is levensgevaarlijk! Ik ben blij dat het gemeld en aangepakt is.” "Dit is heel heftig. Er had heel veel schade kunnen zijn. Ik ben blij dat het op tijd is opgerold", zegt de 26-jarige Daphne. De 62-jarige Frans vult aan: "Als de boel was ontploft, dan had het er niet best uitgezien voor ons." Lachgas

De eigenaar van de garagebox zei tegen de boa’s dat hij ook nog een tweede garagebox verhuurt aan de Teteringsedijk waarin lachgas opgeslagen lag. De boa’s vonden in deze box 150 liter onveilig opgeslagen lachgas. Ook hiervoor geldt het maximum van 125 liter en gelden dezelfde strenge veiligheidsregels. De boa’s hebben de gasflessen direct in beslag genomen. Deze zullen worden vernietigd. De gemeente bekijkt nog welke maatregelen genomen zullen worden tegen de eigenaar en de huurder van de garageboxen.