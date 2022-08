'Yoga' op het spoor: verwarde man krijgt psychische hulp

Een verwarde man is woensdagavond rond negen uur van het spoor gehaald omdat hij daar yoga deed. Voorbijgangers zagen de man staan en hebben de politie gebeld. Dat meldt een wijkagent op Twitter.

De man stond op het spoor en maakte allerlei bewegingen, hij had verder niets bij zich. Op het moment dat de politie aankwam, gaf hij aan met yoga bezig te zijn.

De man bleek een bekende van hulpverleningsinstanties. De politie heeft de crisisdienst ingelicht. Dat is een onderdeel van een ggz-instelling en komt in actie als er direct psychische hulp nodig is. De man is door hen meegenomen en wordt opgevangen.

De man was snel van het spoor, het treinverkeer hoefde niet stilgelegd te worden.