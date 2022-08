Overval op oudere vrouw in Sint Willebrord, twee daders vluchten in auto

Een oudere vrouw is donderdagmiddag overvallen in haar huis aan de Smidshof in Sint Willebrord. Het gaat om twee daders, een man en een vrouw. Ze zijn gevlucht in een auto, zo meldt de politie op Twitter.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De overval gebeurde donderdagmiddag tussen half vier en vier uur. Het tweetal drong het huis van de vrouw binnen. Hoe dat precies gebeurd is, wil de politie niet zeggen omdat het om daderinformatie gaat. Een duidelijk signalement van de daders en hun auto ontbreekt. De vrouw is niet gewond geraakt. De politie is met drie wagens bij het huis en doet onderzoek.

Foto: Perry Roovers - SQ Vision