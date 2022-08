Jip is beschoten met een luchtbuks: 'Kwajongens of een kattenhater?'

De vijf jaar oude kat Jip van Gerdine uit Eindhoven is beschoten met een luchtbuks. Toen hij zaterdag thuiskwam, aaide ze hem en voelde ze een bultje. “Het was al donker. Een teek, dacht ik. Maar toen mijn dochter de volgende dag nog een keer keek, bleek dat het een klein kogeltje was, dat net in de huid vast zat.”

Malini Witlox Geschreven door

Jip bloedde niet, maar gedroeg zich wel anders. “Normaal vindt hij het heerlijk om geaaid en geborsteld te worden en nu trok hij weg. Volgens de dierenarts hebben we heel veel geluk gehad. De kogel zat aan de oppervlakte en kon goed verwijderd worden.” Het kogeltje heeft ze meegekregen. De haren van de kat zitten er nog aan. Jip, een echte buitenkat, zit voorlopig binnen. “We durven hem niet naar buiten te doen. Hij mag nu ook boven, zodat hij meer ruimte heeft. Het gaat gelukkig goed, hij eet en drinkt normaal en is levendig, maar we zijn bang dat het nog een keer gebeurt.” Vanwege de vakantie heeft Gerdine nog geen aangifte gedaan. “We wonen in de wijk Woenselse Heide. Ik heb het in de buurtapp gevraagd, maar niemand heeft iets gezien en er zijn ook nog geen andere slachtoffers. Wie doet dit nu? Kwajongens of een echte kattenhater?” Tekst gaat verder onder de foto.

Kat Jip werd beschoten. (foto: Privéfoto).