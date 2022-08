Het is kruip-door-sluip-door, dit is wat Vuelta-renners zien van Den Bosch

Het wielerpeloton van de Vuelta fietst zaterdag, voorafgaand aan de officiële etappe, acht kilometer door de binnenstad van Den Bosch. De renners starten bij de Citadel en rijden met een tempo van vijftien kilometer per uur naar de Brabanthallen. In het zogeheten geneutraliseerde deel van het parcours kunnen ze niet sneller, want de straatjes zijn smal en het is ook nog kermis in de binnenstad. In de video zie je wat de renners zien van Den Bosch.