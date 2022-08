Kunst kust je wakker tijdens Festival Kaapstad in Tilburg

D-H-ELL van het Instituut voor Volkswarmte uit Gent (foto: Erik Peeters) Artistiek leiders Anja Reinhardt en Sander van Bussel van Kaapstad Festival (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige 1/2 D-H-ELL van het Instituut voor Volkswarmte uit Gent (foto: Erik Peeters)

Hilarische objecten, opzienbarende verzinsels en meeslepende performances met de stad als een groot podium. Tilburg staat komend weekend in het teken van Kunstfestival Kaapstad. Drie dagen nemen kunstenaars bezit van de binnenstad waarbij bezoekers ook deelnemers zijn.

Wat te denken van een ‘uitgehold’ koeriersbusje waar je dwars doorheen kunt lopen, ’s werelds kleinste gevangenis waarin je jezelf voor een 1 euro vijf minuten kunt opsluiten of misschien vindt je een ritje in de mini botsautobaan nog net iets uitdagender. Ruim dertig installaties en hersenspinsels zijn er verspreid over de binnenstad te vinden. “Tijdens Kaapstad willen we dat mensen zich opnieuw verwonderen over dat wat ze vanzelfsprekend vinden. De kunstenaars op Kaapstad kussen je als het ware wakker”, aldus artistiek leider Anja Reinhardt.

"Tegelijkertijd is het gewoon een absurd tekenfilmobject."

De kunstenaars van het Instituut voor Volkswarmte uit Gent trekken met hun opengewerkte koeriersbus vrijdag veel bekijks. “Mooi om te zien dat mensen er met een brede glimlach doorheen lopen. Dat is ook precies de bedoeling. Als kwinkslag naar de busjes die vaak de boel blokkeren in de stad. Tegelijkertijd is het gewoon een absurd tekenfilmobject”, legt Colin Tempel uit.

De mini-botsautobaan (foto: Erik Peeters)

Kenmerkend voor Kaapstad is dat bezoekers uitgenodigd worden om zelf onderdeel te worden van de kunst. Bijvoorbeeld van Rope, een enorm touw van kunstenaar Ief Spincemaille. “Je mag zelf bepalen wat je ermee doet. Het touw krijgt pas betekenis als jij ermee gaat spelen. Die interactie is betekenisvol, daarin kunnen poëzie en schoonheid ontstaan”, legt artistiek leider Sander van Bussel uit.

"Op deze manier wordt een herinnering uit het verleden zichtbaar."

Het grootste kunstobject is te zien op de Heuvel in Tilburg. Het is de bedoeling dat bezoekers meer dan 800.000 bolletjes zwart kleuren waardoor er een afbeelding ontstaat. Op deze manier wordt een herinnering uit het verleden zichtbaar. Kunstfestival Kaapstad is van 19 tot en met 21 augustus op meerdere locaties in de binnenstad van Tilburg te beleven. Een aantal grotere objecten blijft een week langer te zien.