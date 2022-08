Rucphense boeren maken gigantische fiets van trekkers tijdens Vuelta

Een kleine 300 pakken stro, 24 ronde balen en minimaal 24 tractoren vormen aanstaande zondag een gigantische fiets. Het is een actie van een grote groep boeren uit de gemeente Rucphen en omstreken. Zondag, tijdens de doorkomst van de Vuelta, zal de fiets te zien zijn vanuit de lucht.

Het wordt groots. Pal naast het terrein van Dynamico in Rucphen gaan tientallen, misschien wel meer dan honderd boeren, de fiets namaken. De inspiratie is een boerenactie die is gevoerd tijdens de Tour de France in 2011.

“We hebben ongeveer 24 tractoren nodig voor de wielen”, zegt Bart van Kalmthout. Hij is een van de initiatiefnemers, maar wil benadrukken dat dit niet alleen vanuit hem komt, maar vanuit alle deelnemende boeren. “Donderdagavond hebben we al met veertien tractoren geoefend. Maar er gaan er veel meer komen, we verwachten er zo’n zeventig tot tachtig!”