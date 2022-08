Buurt 'in shock' na babbeltruc door nep-bankmedewerkers

Donderdagmiddag is in Sint Willebrord een oudere vrouw in haar huis aan het Smidshof overvallen. Buurtbewoners zijn angstig dat hen hetzelfde overkomt.

Floortje van Gameren Geschreven door

"Je voelt je toch niet helemaal veilig. Ik doe hier om de hoek altijd mijn boodschappen, stel je voor dat je dan achtervolgd wordt, zoals bij haar gebeurde," reageert een buurtbewoner op het bericht. Het verhaal gaat dat de vrouw donderdag boodschappen deed en bij het naar huis lopen achtervolgd werd door twee mannen. De mannen deden zich voor als bankmedewerker en kregen het voor elkaar de vrouw te overtuigen haar bankpas en pincode af te staan. De vrouw had echter al snel in de gaten dat het 'foute boel' was en blokkeerde haar pas. Er is geen geld gestolen maar de politie geeft aan dat de vrouw 'compleet van slag' is.

"De wereld is gek geworden."

De buurt voelt zich ook helemaal niet op zijn gemak na het incident. Aan het hofje wonen voornamelijk ouderen. "Het moet niet gekker worden," mompelt een man in het voorbijgaan. "De wereld is gek geworden." "Weet je, je voelt je toch niet helemaal veilig meer. Mensen kennen elkaar hier wel maar ook weer niet zo goed. Misschien dat ze daarom dachten wel even te kunnen toeslaan," vertelt een vrouw.

"De luiken gaan bij mij nu echt om vijf uur al naar beneden."