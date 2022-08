Van links naar rechts, automobilist slingert over de weg met Snollebollekes

Snollebollekes is mateloos populair, ook over de Brabantse provinciegrenzen. In de buurt van Tubbergen, in het noorden van Twente, werd een auto van de weg gehaald omdat de bestuurder over de weg slingerde. Waarom de wagen van links naar rechts ging, werd al snel duidelijk toen uit de radiospeakers het populaire nummer 'Links Rechts' van Rob Kemps klonk.

De wijkagent die de melding van het 'asociaal rijgedrag' binnenkreeg vond het maar gevaarlijk. In de auto zat 'een net gezinnetje met kindjes' zo laat hij op Twitter weten. Ook de zanger zelf heeft op de tweet van de agent gereageerd. "Soms is gewoon rechtdoor ook niet verkeerd",, besluit Kemps.

