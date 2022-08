Alexandra is klusvrouw: 'Ook mannen vinden het leuk als ik een klus klaar'

Als er in huis een klusje gedaan moet worden is de kans steeds groter dat je een klusvrouw over de vloer krijgt. Het aantal vrouwen dat als klusser staat ingeschreven is de laatste jaren fors gegroeid. Alexandra Goes is de oprichter van Onze Klusvrouw, een klusbedrijf met alleen vrouwen in dienst. "Ook mannen vinden het leuk als ik een klus klaar."

Vijf jaar geleden stonden er bijna zevenduizend vrouwen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als klusser, nu zijn het er meer dan negenduizend. "Dat zijn niet allemaal klusvrouwen", verbetert Alexandra Goes. "Dat zijn ook vrouwen die schoonmaken of boodschappen doen. Maar het aantal echt klussende vrouwen neemt zeker toe. Bij Onze Klusvrouw zijn we nu met z'n vijftienen en ik hoop dat we volgend jaar zestig vrouwen hebben die hun mannetje staan om een klus te klaren." In de coronatijd gingen veel mensen hun huizen opknappen en werd duidelijk dat er een groot tekort is aan klusjesmannen. In die tijd is het bedrijf 'Onze Klusvrouw bv' geboren in Den Bosch.

"Echt hele grote verbouwingen doen we niet, daar zijn aannemers voor."

Iedereen met twee rechterhanden kan klussen, vindt Alexandra. Haar bedrijf verzorgt ook cursussen om de vaardigheden van de dames te vergroten. Wat doen de klusdames zoal: kranen vervangen, schilderen, maar ook gras maaien of de grasmaaier maken, schilderrijen ophangen en behangen. "Als het een grote klus is gaan we gewoon met meerdere klusvrouwen aan de slag", zegt Alexandra. "We zijn allemaal zzp'er, kleine zelfstandige, maar werken als het moet gewoon samen. Echt hele grote verbouwingen doen we niet, daar zijn aannemers voor."

"Ik ben niet bang voor mannen."

"Ik ben niet bang voor mannen maar een vrouw die hier in huis komt klussen vind ik wel een pluspunt", zegt Mariejose van Gestel. Ze woont alleen en staat soms wat wankel op haar benen onder de douche. Klusvrouw Astrid komt bij haar een beugel plaatsen waaraan Mariejose zich kan vasthouden. Voor dat de boorwerkzaamheden beginnen maakt Astrid rustig een praatje en neemt ze ruim de tijd om samen met Mariejose de perfecte plek voor de beugel te bepalen. "Meedenken en empathie voor de klant vinden we heel belangrijk bij Onze Klusvrouw", zegt Alexandra. Belangstelling voor klussende vrouwen is er zeker. Ledenvereniging Thebe is enthousiast en schakelt Onze Klusvrouw vaak in. "Met name ouderen vinden een klusvrouw veiliger dan een een vreemde man in hun woning", vertelt ledenconsulente Mariëlle Straatman. Ook Brabantse zorginstellingen Pantein en Zuidzorg zijn vaste klant van de klusdames, omdat juist hun doelgroep vaak wat angstig is voor vreemde mannen in huis.