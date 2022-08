Wegafsluitingen door de Vuelta: hier moet je rekening mee houden

Na jaren wachten is het dit weekend eindelijk zover. La Vuelta trekt zaterdag en zondag door onze provincie. De Spaanse wiellerronde zorgt ook voor de nodige wegafsluitingen. Dit is wat je moet weten.

Waar zijn afzettingen?

Langs de gehele route zijn afzettingen en afsluitingen. Het parcours wordt in zijn geheel verkeersvrij gemaakt. "Tijdens de passage van het peloton zijn er geen oversteek mogelijkheden", zo waarschuwt de organisatie. Zaterdag

De officiële start is om 13:33 uur bij de Brabanthallen in Den Bosch. Daarna gaan de renners langs Vlijmen, Haarsteeg, Herpt, Heusden en Wijk en Aalburg. De finish is tussen 16:49 uur - 17:08 uur in Utrecht. Bekijk het parcours voor zaterdag in deze kaart, of download hier een volledige lijst van alle straten die zijn afgezet.

Het parcours van de tweede etappe van de Vuelta 2022 met start in Den Bosch

Zondag

Dan is er een volledig Brabantse dag in de Vuelta. Er is dan een rit van 194 kilometer, geheel door onze provincie. Het begint rond het middaguur in het kasteel van Breda. Voor het Chassé theater ligt de eindstreep, de finish is tussen 16:50 uur en 17:10 uur.



Bekijk het parcours voor zondag in deze kaart, of download hier een volledige lijst van alle straten die zijn afgezet.

Het parcours van de derde etappe van de Vuelta 2022 met start en finish in Breda

Hoe snel is het parcours weer beschikbaar?

"Ongeveer een uur na het langskomen van het peloton wordt de weg weer vrijgegeven", zo belooft de organisatie. "Uiteraard is het parcours ook voor de komst van de renners afgesloten. Gemiddeld is de gehele afsluitingsduur 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van het verloop van de koers kan dit langer zijn." Hoe laat komt het parcours langs mijn stad of dorp?

Bekijk in de tabel de verwachte doorkomsttijd van de renners. Zo kun je dus ook een inschatting maken van hoelaat de straat ongeveer weer vrij is. Tel daar dus ongeveer een uur bij op. Zaterdag

Bekijk de tabel hieronder of hier in volledig scherm.

Zondag

Bekijk de tabel hieronder of hier in volledig scherm.