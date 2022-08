Brand verwoest gebouw omstreden islamstichting, politie gaat uit van opzet

In het gebouw van een omstreden islamstichting aan de Kruisstraat in Veldhoven is vrijdagnacht brand gesticht. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. Volgens een 112-correspondent zou een getuige een verdachte hebben zien weglopen.

De schade in het gebouw is groot. "Er liggen straatstenen in en naast het gebouw, die gebruikt zijn om de ramen in te gooien." De politie gaat ervan uit dat er sprake is van opzet, zo laat een woordvoerder zaterdagochtend weten. "Dit is door de brandweer na onderzoek ook zo vastgesteld." Het motief wordt onderzocht.

De stichting Islamplanning wilde er onder meer evenementen organiseren waarbij omstreden islamitische predikers lesgeven. Het pand zou nog niet in gebruik zijn, maar werd wel al ingericht.

Toen in juni werd bekendgemaakt dat de Eindhovense stichting Islamplanning zich zou gaan vestigen in dit gebouw in Veldhoven ontstond er de nodige commotie. Ook zou er gewaarschuwd worden voor 'vieze zaken' zoals homoseksualiteit, zo ontdekte Omroep Brabant.

LEES OOK: Komst controversiële Islamstichting naar Veldhoven riep veel verzet op