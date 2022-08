Komst controversiële Islamstichting naar Veldhoven riep veel verzet op

Slechts twee maanden nadat de stichting Islamplanning haar intrek nam in het pand aan de Kruisstraat in Veldhoven, brak er een verwoestende brand uit in het gebouw. Politie en brandweer gaan uit van opzet. De komst van de Islamitische centrum is al langere tijd omstreden en de komst naar Veldhoven riep veel verzet op.

De stichting begon in 2017 met het geven van islamitische lessen en lezingen in Eindhoven. Kinderen zouden les krijgen van omstreden islamitische predikers, waarbij in de klas gewaarschuwd wordt voor 'vieze zaken' als homoseksualiteit.

Omstreden salafistische predikers

In 2019 kwam Islamplanning ook in het nieuws. De omstreden salafistische prediker Mohammed Riani zou in lessen aan minderjarigen lijfstraffen verheerlijken. Vanwege zijn extreem conservatieve religieuze opvattingen zou hij in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdienst AIVD, meldden NRC en Nieuwsuur eerder.

Het Eindhovens Dagblad schreef destijds dat de gemeente hierop besloot de club te weren uit buurthuizen in de stad. Maar de lessen aan kinderen gingen de afgelopen jaren gewoon door in het Eindhovense pand. Op foto's zijn klasjes met tientallen kinderen te zien. Ook Mohammed Riani bleef gewoon aan als gastdocent.

Omroep Brabant telde in totaal twaalf omstreden predikers die te gast waren bij Islamplanning, of waarvan Islamplanning bijeenkomsten promoot of video's deelt op hun social media-kanalen.

Geld ingezameld voor pand in Veldhoven

Islamplanning zamelde geld in onder hun achterban (meer dan 80.000 volgers op Facebook) voor het nieuwe onderkomen in Veldhoven. Met succes: voor het pand aan de Kruisstraat in de Veldhovense wijk Zeelst werd 405.000 euro betaald, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster. Het gaat om een bedrijfspand waar eerder een boksschool gevestigd was.

De komst van Islamplanning zorgde voor veel verzet onder de inwoners van Veldhoven en omliggende dorpen. Een online petitie werd ruim 1600 keer ondertekend.

Ruiten ingegooid met straatstenen

Vrijdagnacht rond halfdrie brak er brand uit in het gebouw. Het gaat om brandstichting, concluderen politie en brandweer zaterdagmorgen. In en naast het pand lagen straatstenen, die gebruikt zouden zijn om de ruiten in te gooien. De schade is groot, maar het gebouw is niet helemaal afgebrand.

Het pand zou nog niet in gebruik zijn, maar al wel worden ingericht, aldus een buurtbewoner.

De brand verwoestte het gebouw van binnen.