Verzet tegen komst van omstreden islamstichting naar Veldhoven

Een online petitie tegen de vestiging van een omstreden islamstichting in Veldhoven is vrijdagmiddag al bijna duizend keer ondertekend. Islamplanning opent dit weekend aan de Kruisstraat, in het centrum van Veldhoven. "Zeg NEE tegen Islamplanning! Zilst Blêh Zilst!" aldus de initiatiefnemer.

Op het moment van publicatie was de petitie op petities.com 923 keer ondertekend. 740 ondertekenaars geven aan in Veldhoven te wonen, ook mensen uit omliggende dorpen en Eindhoven hebben hem ondertekend.

Lijfstraffen

Islamplanning is nu nog gevestigd in Eindhoven. De club organiseert onder meer evenementen met kinderen, waarop omstreden islamitische predikers les geven. Ook wordt er gewaarschuwd voor 'vieze zaken' als homoseksualiteit, zo meldde Omroep Brabant eerder.

De stichting kwam in 2019 ook al in het nieuws. De omstreden salafistische prediker Mohammed Riani zou in lessen aan minderjarigen lijfstraffen verheerlijken. Het Eindhovens Dagblad schreef destijds dat de gemeente hierop besloten zou hebben de club te weren uit buurthuizen in de stad. Maar de lessen aan kinderen gingen de afgelopen jaren gewoon door in het Eindhovense pand. Op foto's zijn klasjes met tientallen kinderen te zien.

Twaalf sprekers

Mohammed Riani blijft zelfs een vaste gast bij Islamplanning, in 2020 gaf hij nog meerdere lezingen. Omroep Brabant telde in totaal twaalf omstreden predikers die te gast waren bij Islamplanning, of waarvan Islamplanning bijeenkomsten promoot of video's deelt op hun social media-kanalen.

Onder hen ook Abou Sayfoullah. Jan Jaap de Ruiter, arabist en docent aan de Tilburg University noemde hem eerder in de krant Tubantia 'een prediker met een twijfelachtige geschiedenis': "Hij vormde een inspiratiebron voor drie Arnhemse jihadisten die in 2013 naar Syrië afreisden om te vechten."

Gescheiden openingsfeestje

Islamplanning zamelde de afgelopen maanden geld in onder hun achterban (meer dan 80.000 volgers op Facebook) voor een nieuw onderkomen. Met succes: voor het pand aan de Kruisstraat werd 405.000 euro betaald, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster. Het gaat om een bedrijfspand waar eerder een boksschool gevestigd was.

Zaterdag organiseert Islamplanning een open dag op de nieuwe locatie. 's Middags zijn vrouwen welkom, 's avonds mogen de mannen komen.

De gemeente Veldhoven gaf eerder aan vrijdag met een reactie op de zaak te komen. Islamplanning is niet bereikbaar voor commentaar.

