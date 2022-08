Brand verwoest gebouw van omstreden islamstichting in Veldhoven

In het gebouw van een omstreden islamstichting aan de Kruisstraat in Veldhoven woedde vrijdagnacht brand. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. Volgens een 112-correspondent zou een getuige een verdachte hebben zien weglopen.

De schade in het gebouw zou groot zijn. "Er liggen straatstenen in en naast het gebouw, die gebruikt zijn om de ramen in te gooien."

Omstreden predikers

Toen in juni werd bekendgemaakt dat de Eindhovense stichting Islamplanning zich zou gaan vestigen in dit gebouw in Veldhoven ontstond er de nodige commotie. Islamplanning zou namelijk onder meer evenementen organiseren waarbij omstreden islamitische predikers lesgeven. Ook zou er gewaarschuwd worden voor 'vieze zaken' zoals homoseksualiteit, zo ontdekte Omroep Brabant.

De stichting kwam in 2019 al in het nieuws na een publicatie van Nieuwsuur en NRC over de omstreden salafistische prediker Mohammed Riani. Die zou in lessen aan minderjarigen lijfstraffen verheerlijken. Het ED schreef destijds dat de gemeente Eindhoven hierop besloten zou hebben de club te weren uit buurthuizen in de stad. Maar de lessen aan kinderen gingen de afgelopen jaren gewoon door. Op foto's waren klasjes met tientallen kinderen te zien.

Inspiratiebron

Maar Riani is niet de enige omstreden spreker die welkom is bij Islamplanning. Zo bezocht Abou Sayfoullah in januari nog het gebouw van de islamstichting in Eindhoven. Jan Jaap de Ruiter, arabist en docent aan de Tilburg University noemde hem eerder in de krant Tubantia 'een prediker met een twijfelachtige geschiedenis': "Hij vormde een inspiratiebron voor drie Arnhemse jihadisten die in 2013 naar Syrië afreisden om te vechten." In de zomer van 2020 gaf Sayfoullah in Eindhoven twaalf lessen met de titel 'Het leven van de profeet'.

Verder meldde Omroep Brabant dat op de Facebookpagina van Islamplanning steunbetuigingen aan een dozijn andere omstreden predikers te vinden waren. Zo werd een lezing van 'niemand minder dan' sjeik Sa'ad Ateeq al-Ateeq aangeprezen. De professor uit Saoedi-Arabië heeft in het verleden opgeroepen tot de 'vernietiging' van joden en christenen. En de Britse Haitham al-Haddad, volgens Islamplanning 'een autoriteit op het gebied van islamitisch recht' verklaarde tijdens een eerder bezoek aan Nederland voorstander van het stenigen van overspelige vrouwen te zijn.

Ook van de Haagse imam Fawaz Jneid werden preken en uitnodigingen voor bijeenkomsten op Facebook geplaatst door Islamplanning. Jneid kreeg een jarenlang gebiedsverbod voor de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. Hij zou met zijn preken over vrouwen en homo's kwetsbare jongeren laten radicaliseren.

Online petitie

Een online petitie tegen de vestiging van de omstreden islamstichting in Veldhoven werd in korte tijd bijna duizend keer ondertekend. Zo'n 740 van die ondertekenaars gaven aan in Veldhoven te wonen, maar ook mensen uit omliggende dorpen en Eindhoven hadden de petitie ondertekend.

