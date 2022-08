Brandstichting bij islamitisch centrum gefilmd: 'Vuur, vuur, vuur!'

De brandstichting in het gebouw van een omstreden islamstichting in Veldhoven is gefilmd door een buurtbewoner. De brand werd vrijdagnacht ontdekt, de politie liet zaterdag al weten dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. De video waarop is te zien hoe de brandstichter wegrent, gaat rond op sociale media.

"Schat..", zegt de vrouw die is te horen in de video, vermoedelijk tegen haar partner. Op dat moment is er een oranje gloed te zien en rent de brandstichter weg. "Vuur, vuur, vuur", zegt de vrouw zachtjes.

De Islamstichting wil niet reageren op de brandstichting: "Dat zou alleen maar meer kwaad doen", laat ze weten. De gemeente gaat een camera plaatsen om het gebouw in de gaten te houden.

Nog niemand opgepakt

De politie laat weten de beelden van de buurtbewoner te kennen. Ook zijn er andere beelden van de brandstichting. "Hopelijk geven ze meer informatie. We surveilleren op straat en doen ook online onderzoek", laat de politie weten. Voor de brandstichting is nog niemand opgepakt.

De brandweer had de brand snel onder controle en kon voorkomen dat het hele gebouw zou afbranden. De schade binnen is groot. Er lagen straatstenen in en naast het gebouw, die gebruikt zijn om de ramen in te gooien.

Verzet tegen komst

Slechts twee maanden nadat de stichting Islamplanning haar intrek nam in het pand aan de Kruisstraat in Veldhoven, brak er een verwoestende brand uit in het gebouw. De komst van de Islamitische centrum is al langere tijd omstreden en de komst naar Veldhoven riep veel verzet op.

De islamstichting was bezig met het inrichten van het gebouw. Er vonden nog geen activiteiten plaats.

