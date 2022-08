112-nieuws: bedrijfsbus supermarkt in vlammen op • slaapkamer uitgebrand

02.55

De bedrijfsbus van de Syrische Dunya Supermarket aan de Churchillaan in Den Bosch is zaterdagnacht in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond halfeen ontdekt. De brandweer van Den Bosch had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de bus verloren ging. Ook de winkel, waar de bus voor geparkeerd was, liep bij de brand schade op.