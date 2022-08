112-nieuws: gewonde bij botsing in Breda • agenten bekogeld met blik

09.27

Een 45-jarige man uit Steenbergen is zaterdagavond aangehouden omdat hij fietsen had gestolen. Kinderen hadden agenten over de diefstal verteld en gaven aan dat iemand beelden van de verdachte had gemaakt. De agenten legden contact met deze man en op basis van die beelden kon de verdachte worden gearresteerd in de Van Gaverenlaan. Hij had een van de gestolen fietsen bij zich. Later werd bij het huis van de man ook een andere gestolen fiets gevonden.