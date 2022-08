112-nieuws: gewonde bij botsing in Breda • pan aardappelen vliegt in brand

15.35

Een 43- jarige man is vanochtend rond acht uur aangehouden. Dat gebeurde na een korte achtervolging door een motoragent. De bestuurder was in de Dunanastraat in Roosendaal langs de kant van de weg gezet voor controle.

De man ging er eerst te voet vandoor, maar bedacht zich en ging terug naar zijn auto. Kort daarna werd hij klemgereden door politiewagens. In de auto vonden agenten koperen leidingen, kabels een fiets en inbrekersgereedschap.

Volgens de politie staat de verdachte niet ingeschreven in Nederland. Hij is aangehouden en zit nog vast voor verhoor. De verdachte had al aangeven dat hij de auto zonder toestemming had meegenomen en dat bleek te kloppen. De eigenaar gaat aangifte doen van diefstal.