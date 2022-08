Mysterieuze 'ufo-trein' van lichtpuntjes aan de Brabantse nachthemel

Een bijzonder fenomeen boven Brabant, zaterdagavond. In de lucht waren mysterieuze lichten te zien, die als een soort ufo-treintje door de ruimte gleden. We kregen talloze mailtjes binnen van mensen die zich afvroegen wat de lichtpuntjes waren.

Jan-Willem, die in de Reeshof in Tilburg woont, filmde het fenomeen. "Wat is dat nou? Het lijkt wel alsof de motor van een vliegtuig in de fik staat", zegt iemand. En een ander: "Het lijken wel allemaal sterretjes, een soort vallende sterren. Het is iets heel raars. Dit heb ik nog nooit gezien."

Het bleken geen ufo's, maar satellieten van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Ze vlogen boven ons land in een rijtje.