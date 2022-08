Trio trapt voordeur huis in, komt binnen en laat bewoners in shock achter

Twee mannen en een vrouw zijn zaterdagnacht aangehouden, nadat zij een huis aan de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom waren binnengedrongen. De drie hadden rond middernacht de deur van het huis ingetrapt. Vrij snel nadat ze binnengekomen waren, gingen ze ook weer weg.

De bewoners waren volgens de politie behoorlijk in paniek na de inval.

Beelden

Waarom de drie het huis binnendrongen, is niet duidelijk. Ze namen niets mee uit het huis.

Op basis van beelden die de bewoners van de drie hadden gemaakt, konden agenten de verdachten korte tijd later aanhouden.

Niet ingeschreven in Nederland

De verdachten, mannen van 24 en 26 jaar oud, en een 25-jarige vrouw, zijn vastgezet. Waar de verdachten wonen, is niet duidelijk. Ze zijn niet ingeschreven in Nederland.