Vamos! Vuelta-etappe door Breda, duizenden toeschouwers juichen renners toe

Foto: Corrado Francke Foto. Paul Hermans Fotografie. Volgende Vorige 1/2 Foto: Corrado Francke

Duizenden toeschouwers staan zondag in Breda langs de route van de Vuelta, die zondag door West-Brabant trekt. Zowel de start als de finish van derde etappe is in Breda.

De etappe begon met een officieuze start om 12.25 uur in Breda, waar de renners met de fiets aan de hand door de Grote Kerk wandelden. Pas bij Ulvenhout volgt het echte startsignaal waarna het eerst in zuidelijke richting naar Baarle-Nassau gaat, vervolgens in noordelijke richting naar Moerdijk. Daarna maakt het peloton een lange lus in West-Brabant en is de finish rond 17.15 uur in Breda.

Mike Teunissen in de rode leiderstrui stapt van zijn fiets om samen met Julius van den Berg in de bollentrui een kaarsje aan te steken in de Grote Kerk (foto: Vincent Jannink/ANP).

"Je merkt dat het echt leeft hier in Breda, de Vuelta."

Sommige toeschouwers waren al vroeg in de binnenstad om een goed plekje langs de route te bemachtigen. "Ik stond hier om 10 uur", zegt een man, "maar da's niet erg want het is heel gezellig. En ook gisteravond was het al feest hier. Je merkt dat het echt leeft, de Vuelta." "Ik wil Mike Teunissen in zijn rode trui zien", zegt een rasechte Bredanaar in de menigte. "De sfeer is geweldig, maar dat kan ook niet anders hier." De renners vliegen nog dezelfde avond naar Spanje waar de Vuelta dinsdag verder gaat. Omroep Brabant proefde vooraf de sfeer in Breda.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...