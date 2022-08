112-nieuws: autobrand in Tilburg • ingreep bij huiselijk geweld Veghel

06.41

De politie moest gisteren ingrijpen bij een situatie van huiselijk geweld in Veghel. Een zoon, die behoorlijk onder invloed was, had ruzie met een van zijn ouders. Volgens een wijkagent was de veiligheid in het geding. Er werd een tussenoplossing gevonden door de zoon voor overnachting naar een kennis te brengen. "De situatie komt weer onder aandacht van hulpverleners."