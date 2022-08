Terug naar school, al hoeven de meeste kinderen pas over twee weken

Na zes weken ertussenuit, zwemmen en spelletjes spelen, moeten de kinderen er in een stukje van Brabant maandag toch echt aan geloven: de scholen gaan weer beginnen. Bijvoorbeeld bij basisschool Het Kompas in Werkendam. "En dat is best wel even spannend."

Sven de Laet & René van Hoof Geschreven door

"Hebben jullie er zin in?" Met die vraag opende directeur David Hulshof het nieuwe schooljaar. De gemeente Altena (behalve de dorpen Hank en Dussen) hoort voor de schoolvakantie bij de regio Midden-Nederland en daar zijn de scholen maandagochtend weer begonnen. Met de keiharde 'ja' die volgde, zou je haast denken dat de leerlingen blij zijn dat de vakantie er weer op zit. Maar dat geldt niet voor iedereen: "Ach, het moet nou eenmaal", zegt een van de oudere leerlingen. Zij ziet een duidelijk nadeel. "Het is jammer dat we weer zo vroeg uit bed moesten." Daar is haar vriendinnetje het helemaal mee eens. "Maar als je weer in het ritme zit, gaat het wel." Voor sommige kinderen is het een stuk spannender. Zo vertelt een moeder dat haar dochtertje voor het eerst mag. "Ze is nét 4 geworden." En dat is ook voor papa en mama best een emotioneel moment. "Het is toch weer een periode die je afsluit. Maar we hebben er nog eentje van anderhalf thuis zitten. Het is ook leuk om nu extra de tijd voor die kleine te hebben."

"Een beetje rust in de tent, ook wel fijn."