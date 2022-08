Alpaca's bijna dood door etensresten die over omheining worden gegooid

De medewerkers van de stichting Dierenparken Helmond zitten met de handen in het haar. Diverse dieren worden ziek, omdat onbekenden voortdurend bereid eten over de omheining gooien. Variërend van rookworst tot sushi. Op het nippertje kon worden voorkomen dat een drachtige alpaca en haar veulen overleden.

"Het is echt ongelofelijk", verzucht dierenverzorgster Kim van Zanen. "Gooi je oude etensresten gewoon in de gratis gft-bak, die bij veel huizen in de tuin staat en geef alleen geschikt voedsel! Hiermee red je onze dieren." Het is met name raak in het park aan de Rijpelberg. Ook voorzitter Maarten Koolen van de stichting Dierenparken Helmond wordt moedeloos van de situatie. "We weten ook niet precies hoe we dit moeten oplossen. We kunnen wel meer informatieborden neerzetten, maar het is de vraag of dit daarmee opgelost kan worden. Het lijkt er namelijk op dat mensen dit met kwade opzet doen."

"Bijna hadden we twee dieren verloren."

Een halfjaar geleden gebeurde zoiets ook al bij het Hortensiapark, dat de stichting beheert. Daar kwam een hert om het leven na het eten van neergegooid plastic. Tot Maartens opluchting zijn er nu nog geen dieren overleden. Wel moest meerdere keren een dierenarts worden ingeschakeld omdat dieren ziek waren geworden van het weggegooide eten. Het gevolg is dat de dierenartskosten nu de pan uit rijzen. Het gaat volgens Maarten om honderden euro's. "Je moet telkens iemand laten komen als een dier ziek wordt. En als een dier diarree heeft, moet er antibiotica gegeven worden." De laatste tijd werden onder meer een Schotse hooglander en een van de alpaca's ziek. "Die hebben we gelukkig kunnen redden. De alpaca had iets in haar slokdarm. Door snel te handelen kon de dierenarts erger voorkomen. Gelukkig zijn onze dierenverzorgers heel erg alert, want dit beestje was ook nog eens drachtig. Anders hadden we misschien allebei de dieren verloren. Het heeft wel geleid tot een spontane bevalling, maar ook het veulen hebben we kunnen redden."

"Het houdt stiekem allemaal best wat in."

"De moeder heeft anderhalve week medicatie gehad", vult dierenverzorgster Kim aan. "De baby-alpaca heeft aan het plasma gehangen. Die heeft extra voeding moeten krijgen. Het houdt stiekem allemaal best wat in." Het veulen loopt er volgens Maarten nu weer wat beter bij. "Maar het is altijd afwachten hoe het gaat. In eerste instantie was het moeilijk om dit diertje aan het drinken te krijgen. Dit hebben we eerste keren met de fles moeten doen, maar lijkt nu de goede kant op te gaan."

"Je kunt hier niet heel de dag als een politieagent bij staan."

Volgens Maarten zijn de dierenverzorgers door alle recente gebeurtenissen nóg alerter op het vinden van bereid eten dat op het terrein van de dieren belandt. "Het enige wat we kunnen doen, is zorgen dat mensen in de buurt hier weet van hebben en hier ook alert op zijn", legt hij uit. "Uiteindelijk heb je de ogen nodig van de mensen die het park dagelijks bezoeken, want je kunt hier niet heel de dag zelf als een politieagent bij staan. Dat is niet te doen. We zien dit een beetje als een collectieve verantwoordelijkheid. Wij doen hier iets moois voor de buurt. We hopen dat de buurt hier dan ook zuinig op zal zijn en hopen dat dit een zomerincident zal zijn." LEES OOK: Drama op dierenpark: hert sterft na inslikken van meter plastic

Zelfs een rookworst werd over de omheining van het dierenpark in Helmond gegooid (foto: Facebook Dierenparken Helmond).

Een emmer vol voedsel na een kleine week haalden de verzorgers op (foto: Facebook Dierenparken Helmond).