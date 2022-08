Kermis laat het afweten in Ommel, dan regelt het dorp het zelf wel

Geen botsauto’s, geen draaimolen en geen schiettent. De kermis in Ommel leek op het allerlaatste moment niet door te gaan. De exploitant die de attracties zou regelen kwam niet opdagen. En dus moest er iets verzonnen worden.

“Zaterdagochtend was het hier helemaal leeg. Er stonden alleen wat geparkeerde auto’s.” Jos Mennen van het kermiscomité in Ommel beschrijft hoe het Onze Lieve Vrouweplein er die ochtend uitzag. “Er zouden hier botsauto’s, een draaimolen, een schiettent en nog wat meer attracties moeten zijn. Het plein zou helemaal vol staan.”

Maar het plein bleek leeg. Al sinds maart zijn ze in Ommel bezig een kermis voor elkaar te krijgen. “Maanden zijn we bezig geweest”, vertelt Jaap van Lieshout. “Een grote kermisorganisatie kon ons niet helpen. In juni vonden we een andere exploitant. Die was heel enthousiast. Maandag is hij nog komen kijken hier.”

Donderdagavond kwam er ineens argwaan. Het comité kwam bij elkaar in Ons Jantje, de enige kroeg in het dorp van duizend inwoners. De botsauto’s zouden al aan het opbouwen moeten zijn, net als de draaimolen. Maar er was nog niks. De exploitant kregen ze maar niet te pakken. “Zaterdagochtend lukt het ons eindelijk om de exploitant te bereiken”, vertelt Jaap. “Door privéomstandigheden lukte het toch niet om de kermis neer te zetten.”

“Zaten we daar met een traan bij elkaar toen bleek dat er een leeg kermisterrein was”, gaat Jaap verder. “Maar wel wilden niet hebben dat er in Ommel geen kermis zou zijn. In één ochtend hebben we een nieuwe kermis geregeld.”

Er werd een kleine draaimolen en een opblaasbare stormbaan gehuurd. Op het plein kwam een grote bak vol maiskorrels en een bak zand voor kinderen om in te spelen. “Uiteindelijk hebben een paar exploitanten ons benaderd of ze toch met een trampoline, popcorn en ballenspel naar Ommel mochten komen”, vertelt Jos. En zo was er uiteindelijk toch nog iets van kermis op het dorpsplein in Ommel. Deze maandag is alweer de laatste dag.