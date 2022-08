Spoeddebat over stikstofbeleid: CDA zwaar onder vuur

Krijgen we een kabinetscrisis of trekt het CDA de keutel in? Dinsdag houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra, dat volgens zijn partij de 50 procent stikstofreductie in 2030 geen heilig doel meer is. Lokale CDA-afdelingen in Brabant hopen dat Hoekstra zijn rug rechthoudt.

De gesprekken met Remkes zitten vast, zegt de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Pieter Heerma probeert in het debat de woorden van Hoekstra uit te leggen: Als we er met Remkes niet uitkomen, moeten we de deadline van 2030 kunnen loslaten.

Die uitleg komt Heerma op heel veel kritiek te staan. De gesprekken met Remkes zijn niet bedoeld om de afspraken van het kabinet aan te passen. Het CDA weigert in de kamer helderheid te geven of ze het kabinetsbeleid blijven steunen. Dat willen ze pas zeggen als het rapport van Remkes volgende week klaar is.

Van de Plas van de BBB gaat een motie indienen om de deadline van 2030 te schrappen. Ze gaat ervan uit dat het CDA deze motie 'dus' zal steunen.

Hoekstra vandaag van Buitenlandse Zaken

Heerma moet als fractievoorzitter de kastanjes voor Hoekstra uit het vuur halen. Hoekstra is wel aanwezig bij het debat, maar niet als partijleider. Hij zit er als onderdeel van het kabinet, dus als minister van Buitenlandse zaken.

Vrijdag nam CDA-leider Hoekstra in een groot interview in het AD afstand van de door het kabinet gestelde stikstofdoelen. Aan de termijn van 2030 hoeft volgens Hoekstra niet per se te worden vastgehouden. Een uitspraak die voor grote onrust in het kabinet heeft gezorgd.

Lokale CDA-afdelingen

Een dag na het interview in de krant, spraken verschillende lokale CDA-afdelingen rondom de Peel met Hoekstra. Ze hebben hem gevraagd om de rug recht te houden. Een koerswijziging in het stikstofbeleid is wat zij het liefste zien. Eerder brachten 30 lokale afdelingen uit Brabant en Limburg al een statement uit over het stikstofdossier.

Het CDA staat onder grote druk. Het stikstofbeleid leidt tot een storm van boerenprotesten. In de peilingen zien de christendemocraten dat hun van oudsher grote achterban begint te slinken. Veel kiezers stappen over naar de partij van Caroline van de Plas, de BBB. Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht wil het CDA iets doen voor de boerenachterban.

Kleur bekennen

Oppositie- en colatitiepartijen zullen dinsdag willen weten wat de uitspraken van Hoekstra betekenen voor het stikstofbeleid. Houdt Hoekstra zich aan de gemaakte afspraken in het regeerakkoord? Of hebben we een nieuwe politieke crisis? Het CDA moet in elk geval kleur bekennen.

Het spoeddebat is aangevraagd door de PVV. De partij heeft laten weten een motie van wantrouwen tegen het kabinet in te willen dienen. De kans dat die motie het haalt is klein.

Volg het debat live.