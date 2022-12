Miljoenentransfer Gakpo: dit zijn de allerduurste spelers van PSV

De transfer van Cody Gakpo van PSV naar Liverpool is de hoogste transfer ooit van een PSV-speler. De officiële transfersom is nog niet bekend, maar PSV erkent dat het om een recordbedrag gaat, dat de 42 miljoen overstijgt waarvoor Hiving Lozano in 2019 Eindhoven verliet. Britse media spreken van een bedrag tot wel 56,5 miljoen euro voor de 23-jarige aanvaller.

De overgang van Hirving Lozano in 2019 naar Napoli leverde de club uit Eindhoven het recordbedrag van 42 miljoen euro op. Memphis Depay ging in 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United.



PSV heeft in de afgelopen jaren veel spelers voor flinke bedragen verkocht. Na Gakpo, Lozano en Depay, leverde de transfer van Donyell Malen naar Borussia Dortmund 30 miljoen euro op. Opvallend is dat Ruud van Nistelrooij nog steeds op de zesde plaats staat met zijn overgang naar Manchester United in 2001. De Engelse club betaalde ruim twintig jaar geleden een recordbedrag van 28,5 miljoen euro voor de spits, die nu trainer is van PSV. Manchester United geeft met afstand het meeste geld uit in Eindhoven. Alle transfers van PSV-spelers boven de 10 miljoen euro: 2022: Cody Gakpo naar Liverpool voor + 42 miljoen

2019: Hirving Lozano naar SSC Napoli voor 42 miljoen

2015: Memphis Depay naar Manchester United voor 34 miljoen

2021: Donyell Malen naar Borussia Dortmund voor 30 miljoen

2019: Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur voor 30 miljoen

2001: Ruud van Nistelrooij naar Manchester United voor 28,5 miljoen

2015: Georginio Wijnaldum naar Newcastle United voor 20 miljoen

2004: Arjen Robben naar Chelsea voor 18 miljoen

2013: Kevin Strootman naar AS Roma voor 17,5 miljoen

1998: Jaap Stam naar Manchester United voor 17 miljoen

2017: Jürgen Locadia naar Brighton & Hove Albion voor 17 miljoen

1996: Ronaldo naar FC Barcelona voor 15 miljoen

2011: Balázs Dzsudzsák naar Anzji Machatsjkala voor 14 miljoen

2021: Denzel Dumfries naar Internazionale voor 13,70 miljoen

2013: Davy Pröpper naar Brighton & Hove Albion voor 13 miljoen

2019: Luuk de Jong naar Sevilla FC voor 12,5 miljoen

2007: Arouna Koné naar Sevilla FC voor 12 miljoen

1998: Boudewijn Zenden naar FC Barcelona voor 12 miljoen

2019: Angeliño naar Manchester City voor 12 miljoen

2016: Jeffrey Bruma naar VfL Wolfsburg voor 11,5 miljoen

2018: Santiago Arias naar Atlético de Madrid voor 11 miljoen

2008: Jefferson Farfán naar Schalke 04 voor 10 miljoen Bron: transfermarkt.nl