Onenigheid Gillis en gemeente duurt voort: geen arbeidsmigranten op park

Peter Gillis was van plan om 384 arbeidsmigranten op zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel onder te brengen. Maar zijn verzoek voldeed niet aan de regels en dus wilde de gemeente niet meewerken. Tot grote verbazing van de vakantieparkenbaas, hij stapte naar de rechter maar ook die gaf Gillis geen gelijk.

Op 30 oktober 2020 wordt namens Gillis een vergunning aangevraagd bij de gemeente Asten. Ruim een maand later komt er een reactie: het verzoek wordt niet in behandeling genomen omdat er te weinig informatie is meegestuurd.

Afgewezen

En dan begint de onenigheid. Er wordt extra informatie aangeleverd. Maar de gemeente vindt opnieuw dat er te weinig gegevens zijn meegestuurd. De aanvraag wordt definitief afgewezen.

Gillis vindt het onterecht en stapt naar de bezwaarschriftencommissie. Maar ook daar vangt hij bot. En dus stapte de Massa-Is-Kassa-bekendheid naar de rechter. Maar ook die komt nu met het oordeel dat de gemeente goed heeft gehandeld. Peter Gillis kan tegen deze uitspraak nog in hoger beroep.

Kwart miljoen euro

De realityster ligt ook al jaren in de clinch met de gemeente Peel en Maas over de illegale huisvesting van honderden arbeidsmigranten op Vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. Dat kwam aan het licht toen de FIOD en de politie in 2019 een grootschalige inval deden.

Het kwam hem op een boete van 250.000 euro te staan, maar tot op de dag van vandaag heeft Gillis niet betaald. "Ik denk niet dat ze daar recht op hebben", zei hij in een korte reactie.

Onderzoek naar vermeende misstanden

Begin juni lag Gillis plotseling behoorlijk onder vuur, omdat vijf burgemeesters onderzoek deden naar vermeende misstanden rond zijn vakantieparken. Zelf zegt hij zich niet in de beschuldigingen te herkennen, maar de burgemeesters van Valkenswaard, Cranendonck, Loon op Zand, Peel en Maas en Terneuzen zien in hem een ondernemer die steeds de regels aan zijn laars lapt.

Volgens hen maakt Gillis zich schuldig aan het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Ook zou hij zonder vergunningen bouwen, uitbreiden en horeca uitbaten. De gemeentes gaan via juridische procedures de strijd met hem aan. Zij worden daarin ondersteund door opsporingsinstanties die onderzoek doen naar de misstanden rond de parken.