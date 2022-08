Justitie pakt 700.000 euro af van handelaar in koraal, ivoor en huiden

De 59-jarige Hans T. uit Berghem moet 700.000 euro betalen aan justitie vanwege de winst die hij maakte met de grootschalige handel in koraal en schedels van beschermde dieren tussen 2014 en 2016. In 2020 werd de man uit Berghem al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Zijn twee bedrijven kregen toen een boete van 20.000 euro.

Volgens de douane ging het om een van de grootste vangsten ooit in illegale handelswaar. Ruim 2.000 kilo koraal, huiden van slangen, schedels van apen, sieraden van ivoor en een grote som geld werden in 2016 in beslag genomen. De handel kwam aan het licht bij onderzoek naar een container in de haven van Rotterdam.

De 57-jarige groothandelaar, die groot is geworden met de handel in edelstenen, bekende op de zitting fouten te hebben gemaakt, maar zei altijd te goeder trouw te hebben gehandeld. Na de grote inval door politie en douane is hij zich weer uitsluitend gaan richten op edelstenen.

Niet zo onwetend

Volgens justitie bleek echter uit onderschepte e-mails dat Hans T. niet zo onwetend en onschuldig was als hij zich voordeed. Zo zou hij leveranciers hebben gevraagd om handelswaar goed te verstoppen in containers, omdat de douane ze scant. Ook had hij grote handelslijnen met de Filipijnen en China. "Er werd op grote schaal gesjoemeld, onder meer met valse papieren en facturen", stelde de officier tijdens de zitting.

Nu, bijna twee jaar na de strafzaak, heeft justitie berekend dat Hans T. 700.00 winst euro maakte met zijn illegale handel. Om dit te betalen heeft T. afstand gedaan van geld dat eerder al in beslag was genomen.