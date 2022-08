5 redenen waarom PSV vanavond de Champions League bereikt

PSV gaat vanavond de groepsfase van de Champions League halen. Het trauma dat is opgelopen tegen Benfica afgelopen seizoen wordt vanavond definitief verwerkt. In een kolkend Philips Stadion gaan de Eindhovenaren zich weer plaatsen voor het allerhoogste niveau en dit is waarom.

1. Het rommelt bij Rangers FC

Een van je belangrijkste spelers uit de selectie zetten vlak voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Het overkomt trainer Giovanni van Bronckhorst bij Rangers FC. Dinsdag werd bekend dat Alfredo Morelos niet is meegereisd naar Eindhoven.

De aanvaller die ieder seizoen goed is voor meer dan tien competitiedoelpunten, is vanwege een gebrek aan fitheid en een slechte houding uit de selectie gezet. Afgelopen weekend kreeg de spits na 13 minuten al rood. Rangers verspeelde ook nog eens punten tegen laagvlieger Hibernian (2-2). Al met al een zeer ongunstige voorbereiding.

2. PSV is uitgerust

Waar de Schotten afgelopen week vol aan de bak moesten was PSV juist vrij. Iets wat Ruud van Nistelrooij en André Ramalho heel prettig vonden. “In een normaal schema heb je amper tijd om echt te trainen, nu konden we spelers rust geven én trainen”, zei de trainer.

“Ik waardeer wat de KNVB heeft gedaan voor ons. Het is voor ons wel degelijk een voordeel”, zei de centrale verdediger op zijn beurt. Wie de statistieken bekijkt, ziet ook dat ploegen met een langere rustperiode beter presteren.

3. PSV heeft Luuk de Jong

Vorig jaar leek de Eindhovense club ook op weg naar de groepsfase van de Champions League. In de thuiswedstrijd kwam tegenstander Benfica al vroeg met tien man te staan, maar scoren lukte PSV niet. Het ontbrak aan een kopsterke spits die lange ballen in kon koppen.

Zo’n speler loopt er nu wel rond. Hoe slecht PSV ook speelt, het kan altijd terugvallen op de lange spits die ook tegen Monaco belangrijk was met een goal en assist.

4. PSV verloor nog niet thuis in de voorronde Champions League

Een opmerkelijke statistiek. PSV heeft in thuiswedstrijden nog nooit verloren in de voorrondes van de Champions League.

Een kanttekening bij deze statistiek is wel dat de Eindhovenaren vanavond met een gelijkspel mogelijk ook uitgeschakeld kunnen worden na het nemen van strafschoppen. Maar zei trainer Ruud van Nistelrooij: “We hebben geoefend op penalty’s, daar zijn we op voorbereid.”

5. Gakpo geeft een afscheidscadeau

Het lijkt voorlopig zijn laatste wedstrijd in een PSV-shirt te worden. Cody Gakpo staat aan de vooravond van een transfer naar Manchester United. Nog één keer gaat hij schitteren en zijn club helpen aan die Champions League droom.

Hij is er in ieder geval klaar voor. “Het is knap hoe rustig Cody blijft”, zei Van NIstelrooij. “Hij is gefocust op de wedstrijd tegen Rangers.”

