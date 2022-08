Van Nistelrooij: 'PSV geen favoriet tegen Rangers'

Voor Ruud van Nistelrooij is PSV nog steeds niet de favoriet om woensdagavond een ticket voor de Champions League te bemachtigen. De trainer van PSV schat tegenstander Rangers FC hoger in. Aanvaller Cody Gakpo speelt tegen de Rangers mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV.

Na vier jaar wil PSV zich woensdag weer plaatsen voor de Champions League en daarmee ook 35 miljoen euro startgeld bijschrijven. Het zorgt voor spanning in de spelersgroep al wil trainer Ruud van Nistelrooij de druk wegnemen door de favorietenrol opzij te schuiven.

Voor het tweeluik met de Rangers vond Van Nistelrooij PSV niet de favoriet en ook na het gelijkspel (2-2) van vorige week is dat voor hem niet veranderd. “We spelen nog steeds tegen de Europa League-finalist. Ze hebben zich dit seizoen ook flink versterkt. Dat vond ik een week geleden en dat is nu niet veranderd. Wij zijn niet de favoriet.”

Vertrek Gakpo

Natuurlijk is Van Nistelrooij ook bezig met het mogelijke vertrek van Cody Gakpo (23). De aanvaller gaat waarschijnlijk woensdag zijn laatste wedstrijd voor PSV spelen voordat hij vertrekt naar Manchester United.

Van Nistelrooij looft de houding van zijn sterspeler. “Ik ben relaxed over deze situatie. Zijn gedrag is niet veranderd. Cody is nog altijd gefocust op de wedstrijd van morgen. Dat is knap voor een jongen van zijn leeftijd. Vergeet ook niet dat we hem nog steeds willen behouden. Zolang hij hier is, is hij gewoon nog PSV’er.”

