Natuurbrand op Kalmthoutse Heide onder controle, vuur smeult na onder grond

Op de Kalmthoutse Heide in de buurt van Putte heeft dinsdagmiddag een brand gewoed. Een stuk natuur van 150 bij 50 meter werd verwoest. De brand was iets na half zeven 's avonds onder controle, maar het sein brand meester is nog niet gegeven, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

"De brand zorgde voor veel rookontwikkeling", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Dat is inmiddels onder controle, maar het vuur smeult nog steeds na in de humuslaag onder de grond. Het is een tijdrovend, arbeidsintensief karwei om dat te doven. We hopen dat het lukt voordat het donker is." De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, omdat het gebied zeer afgelegen ligt op de grens bij Nederland en België, en moeilijk te bereiken is. Brandweerkorpsen van Huijbergen, Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht en Bergen op Zoom bestreden het vuur. Ook de Belgische brandweer hielp mee. 'Verlaat het gebied'

De brandweer riep op niet naar het gebied te komen en vroeg bezoekers van het Park Kalmthoutse Heide het gebied te verlaten en hulpverleners de ruimte te geven.