Pakketbezorger opgepakt met harddrugs in zijn onderbroek

De politie heeft dinsdagmorgen een pakketbezorger opgepakt op de Meidoornlaan in Bergen op Zoom op verdenking van drugshandel. Hij had de harddrugs in zijn onderbroek gestopt.

Agenten hadden gezien dat de 25-jarige man uit het Zeeuwse Rilland iets gaf aan iemand die bekend staat als drugsverslaafde. Ze besloten de bestelbus van de pakketbezorger te controleren en gaven hem een stopteken. Toen ze de man fouilleerden, ontdekten ze het zakje harddrugs bij zijn edele delen. De Zeeuw zit voorlopig vast. De drugs zijn in beslag genomen, de bestelbus wordt verder onderzocht.