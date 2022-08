Straatrover rukt ketting van hals 93-jarige vrouw

Een 93-jarige vrouw uit Tilburg is dinsdag op brute wijze beroofd van haar halsketting. Ze liep rond kwart voor één met haar rollator in het Westerpark in haar woonplaats, toen een man op een fiets haar een duw gaf. Het slachtoffer viel daardoor op de grond.

Vervolgens trok de dief de ketting van haar hals en maakte zich snel uit de voeten. Iemand die de straatroof zag gebeuren, schoot de geschrokken vrouw te hulp en bracht haar naar huis. De dader is ongeveer 40 jaar oud en 1.80 tot 1.85 lang met een blanke of licht getinte huidskleur. Hij had een glad geschoren gezicht en mist enkele tanden. Ook droeg hij zwarte kleding. De politie vraagt getuigen zich te melden via telefoonnummer 0900 - 844 of 06 - 122 07 006.