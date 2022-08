Man (58) lag drie weken dood in zijn huis: 'Er kwamen nooit vrienden langs'

Niemand in de Borculolaan in Tilburg had door dat ze hun 58-jarige buurman al even niet meer gezien hadden. Pas toen het begon te stinken, sloegen de directe buren alarm. Hun buurman bleek al weken dood op bed te liggen. "Hij had geen contact met familieleden en er kwamen ook nooit vrienden langs."

Malini Witlox Geschreven door

Onrust in de Borculolaan, dinsdag. "Ik woon een paar huizen verderop en werd door de directe buren van de man benaderd", vertelt Maurice Bakker. "Ze waren in paniek. Het stonk, een geur waar je onwel van wordt. In het verleden heb ik voor een uitvaartcentrum gewerkt, dus daarom riepen ze mij." Hoewel de directe buren amper contact hadden met de overleden buurman, hadden ze wel een sleutel voor noodgevallen, vertelt Bakker. "Toen ze de deur openmaakten, herkende ik de geur meteen. Ik heb ze 112 laten bellen en ben naar binnen gegaan. De buurman lag boven op bed. Een natuurlijke dood, zei de opgeroepen arts."

"Zijn lichaam was al in verre staat van ontbinding."