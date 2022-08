Drie mannen opgepakt voor vuurwapenhandel op Telegram

Drie mannen zijn aangehouden omdat ze verdacht worden van vuurwapenhandel op berichtendienst Telegram. Het gaat om twee broers uit Tilburg van 29 en 25 jaar oud en een Nederlander van 53 jaar die in het Belgische Ravels woont. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De zaak kwam aan het rollen nadat bleek dat via Telegram wapens en munitie werden aangeboden. De politie startte een onderzoek en deed zich voor als geïnteresseerde koper. Agenten wisten zo tot vuurwapens omgebouwde alarmpistolen met munitie te kopen. De 'verkoop' gebeurde op 14 juli op een parkeerplaats in Tilburg en op 28 juli op een parkeerplaats in Goirle.

De politie hield de twee Tilburgse broers kort daarna aan in hun woonplaats. De 53-jarige medeverdachte werd toen ook aangehouden. Dat gebeurde in zijn huis in de Belgische gemeente Ravels.

Het OM laat weten de zaak hoog op te nemen. "Zeker omdat het drietal met hun handel een onmiskenbare bijdrage levert aan het vuurwapengeweld in ons land." De mannen zitten nog vast en moeten binnenkort in de rechtbank verschijnen.