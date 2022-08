Ruim 300 kilo aan vis verhuist om uitgedroogde vijver op te knappen

De visvijver in Bergeijk kampt door de droogte steeds vaker met een te laag waterpeil. Om dat te verhelpen wordt de plas komende maanden grondig opgeknapt. Daarvoor moet eerst al het water eruit. Naar schatting duizenden 'bewoners' moeten daarom tijdelijk verhuizen.

Twee jongemannen staan met lieslaarzen in het water te sjorren aan een groot visnet. Het zijn beroepsvissers van een gespecialiseerd bedrijf dat de vijver leeghaalt. Wilbert van Beek van hengelsportvereniging Ons Vermaak kijkt tevreden toe hoe kilo's vis uit het water worden gehesen.

"We zijn al tien jaar bezig met dit project, dus zijn heel blij dat het eindelijk zo ver is", zegt Wilbert. Zoveel vissen vangen en verhuizen is niet eenvoudig, maar er worden maatregelen genomen om de overlevingskans zo groot mogelijk te maken. In de vijvers waar ze tijdelijk verblijven wordt extra zuurstof gepompt en ze krijgen in het najaar extra voedsel."

"De twee vijvers worden zoals dat heet afgevist. Dat doen we op twee manieren, met een groot visnet en elektrisch vissen. Daarbij worden de vissen met een heel klein beetje stroom tijdelijk verdoofd en zijn ze gemakkelijker te vangen." Daarna worden de vissen verplaatst naar hun logeeradres in twee andere vijvers.

De vangst verbaast Wilbert: "Ze zijn straks met het net door de vijver gegaan en ik denk dat er twee- tot driehonderd kilo is gevangen. Grote karpers en brasems maar ook behoorlijk wat kleine witvisjes. We zijn aangenaam verrast".

De renovatie van de visvijvers is hard nodig, zegt Wilbert: "We hebben wel eens zomers gehad dat de waterstand zo laag was, dat er niet meer gevist kon worden. De droge zomers en het lage waterpeil zetten het voortbestaan van de hengelsportvereniging, met ruim 350 actieve leden, op het spel."

Het viswater wordt komende tijd een paar meter dieper gemaakt. Op de bodem komt een kleilaag in plaats van zandgrond. Daardoor blijft het water beter in de vijver, ook in de zomer. De werkzaamheden kosten rond de 450.000 euro en zijn mogelijk dankzij een stevige subsidie van de gemeente Bergeijk.

Het leeghalen van de vijver gaat komende dagen verder. Rond de kerst mogen alle gevangen vissen weer terug naar hun oude stek.. Dan zit de renovatie van de visvijver erop.