Tilburgse Bridgeclubs raken dakloos: ‘Ronduit klote’

Tilburgse Bridgeclubs zitten in nood. Hun stamcafé stopt ermee of de huur wordt zo fors verhoogd dat het niet meer te betalen is. Van de zes bridgeclubs zitten er vijf in acute problemen: “Ronduit klote”, zegt Adri Hartsuiker van bridgeclub Theseus dat na 37 jaar de vaste stek moet verlaten.

Hartsuiker zit nu nog met Theseus in het Denksportcentrum aan de Bredaseweg. Maar niet lang meer: “Onze uitbater gaat stoppen. Het Denksportcentrum was oorspronkelijk een kroeg. De uitbater heeft het twaalf jaar geleden overgenomen, op voorwaarde dat het zeker tien jaar lang vooral voor denksporten beschikbaar moest zijn.” Dat ging lang goed, tot er door corona maandenlang geen inkomsten waren. Nu gaat de zaak stoppen. Er is geen overnamekandidaat, vertelt Hartsuiker: “Er zit te weinig omzet in. Want overdag en in het weekeind gebeurt er niks, alleen op doordeweekse avonden waren wij er of een schaakclub.” Einde van een tijdperk, want Theseus (opgericht in 1985 en 150 leden) speelde altijd in hetzelfde Denksportcentrum. “Nu moeten we op zoek naar een andere locatie en dat is lastig, want er zijn maar weinig plekken beschikbaar.”

“Ik heb voor de vakantie nog beloofd dat de contributie niet omhoog gaat.”

En de plekken die er zijn, verhogen de huur flink. Dat merkt de bridgeclub in De Blaak. Zij betalen nu tien euro voor een dagdeel in sportcafé De Blaak, dat wordt elf euro per uur: een verdrievoudiging. Voorzitter Noud van Woerkom is er niet blij mee: “Ik heb vóór de vakantie de leden nog beloofd dat de contributie niet wordt verhoogd. Nou, als de plannen niet veranderen, moet die sowieso omhoog.” Leden van De Blaak betalen nu 70 euro voor hun lidmaatschap. Van Woerkom verwacht dat dat 110 euro wordt: “Ik hoop dat onze leden dat kunnen opbrengen. Maar de kosten stijgen aan alle kanten en dit komt er dan toch weer bij. Op een gegeven moment moet je keuzes maken.” Bridgeclub De Blaak huurt van de gemeente. Van Woerkom voelt zich overvallen door de huurverhoging: “We hoorden het pas heel laat. Anders hadden we al veel eerder actie ondernomen. Ik snap het ook niet. Want volgens mij is het uitbaten van het sportcafé kostendekkend. En in de meeste bridgeclubs zitten vooral senioren. Die moet je toch juist motiveren om te sporten. De gemeente zou ons toch moeten enthousiasmeren?” De politieke partij Lokaal Tilburg heeft over de huurverhoging inmiddels vragen gesteld aan het Tilburgse gemeentebestuur. De partij wil dat de gemeente met de bridgeclubs om de tafel gaat zitten om te zoeken naar een oplossing.

“Misschien kunnen we samen op één plek gaan zitten?”

Theseus weet nog niet wanneer ze hun vaste stek moeten verlaten. Ook voor bridgeclub W.A.C. is de toekomst onzeker, nu hun vaste plek Boerke Mutsaers gaat sluiten. Adri Hartsuiker van Theseus denkt dat samenwerking met andere clubs een oplossing kan zijn: “We hebben inmiddels contact met andere clubs die ook in de problemen zitten. Misschien kunnen we samen op één plek gaan zitten, zodat die beter is gevuld.”

Leden van bridgeclub Theseus (foto: bridgeclub Theseus).