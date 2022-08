Mathieu van der Poel rijdt weer en is benieuwd hoe goed hij is

Mathieu van der Poel keert woensdagmiddag terug in het peloton. Na zijn opgave in de Tour de France reed hij geen echte wedstrijden meer. Hij doet mee aan de Druivenkoers in het Belgische Overijse. "Ik heb competitie nodig om te weten waar ik sta."

Na de Tour reed Van der Poel wat criteriums maar zat hij vooral in de fitnessruimte. “Ik heb de basis getraind, maar nog niet heel intensief. De hardheid probeer ik er nu met koersen in te krijgen." De 27-jarige Van der Poel stelde teleur in de Ronde van Frankrijk, waar hij meermaals klaagde over een gebrek aan vorm. Naar de oorzaak is het voor de renner gissen.

"Misschien heb ik ook iets te hard getraind."